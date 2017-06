Vermutlich einfach gute Filme. In ein paar Produktionen spielte Kidman an der Seite ihres Ex-Ehegatten Tom Cruise, aus dessen Schatten sie mehr und mehr hinaustreten konnte (Cruise misst 170 cm). Freunde der Boulevard-Presse erinnern sich an die Trennung des Paares, über die man fast alles zu wissen glaubt (war der Grund Scientology, Greenpeace oder Aliens?). Als Auszeichnung sticht ins Auge, dass Kidman für viele, viele Preise nominiert war, diese meistens jedoch nicht erhalten hat, was für einen Star etwas deprimierend sein dürfte. Am 20. Juni wird Nicole Mary Kidman fünfzig Jahre alt. Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute! Und: Wir nominieren Sie!

(Jürg Ritzmann/Nebelspalter)