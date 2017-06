Selbstredend hat auch Freeman einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood und auch ein Asteroid wurde nach ihm benannt, was irgendwie zum Standard-Prozedere in der Branche gehört. Von der Vielzahl Preisen mögen wir den «Chlotrudis Award» erwähnen, der eher klingt wie ein Preis für die tödlichste Krankheit der Welt als wie ein Filmpreis. Na ja, jedenfalls wird Morgan Freeman am 1. Juni achtzig Jahre alt. Herzliche Gratulation - wir wünschen dem Guten alles Gute!

(Jürg Ritzmann/Nebelspalter)